Встреча секретарей совбезов нескольких стран пройдет в Подмосковье 23-25 мая

Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза Николай Патрушев

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 23-25 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

"С 2010 года форум проводится под эгидой Совета безопасности РФ. В нем примут участие секретари советов безопасности, советники и помощники глав государств по национальной безопасности, вице-премьеры, руководители силовых структур и спецслужб", - говорится в сообщении.

В 2023 году встреча пройдет в Московской области. Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Участники конференции обсудят интересующие их темы, прежде всего связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности", - анонсировали в СБ РФ.

Предыдущие встречи прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области, Уфе и дважды в Сочи.

"Состоявшиеся мероприятия подтвердили ценность многосторонних диалоговых механизмов, на которых в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня", - указали в российском Совбезе. Конкретный список стран, представители которых примут участие во встрече, пока не называется.