Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

Глава государства подписал соответствующий указ, который вступил в силу после его подписания

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем министра иностранных дел. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа.

Также глава государства дополнительным указом упразднил должность замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму, которую раньше занимал освобожденный от должности Олег Сыромолотов. При этом разрешенное количество заместителей министра иностранных дел РФ осталось прежним - 10.

Бутину 59 лет. На дипломатической службе находится с 1996 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2013 года Бутин возглавлял секретариат министра иностранных дел РФ, а с 2017 совмещал эту должность с постом директора генерального секретариата (департамента).