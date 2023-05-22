Лавров поздравил главу МИД Узбекистана с успешным проведением конституционной реформы

По словам главы МИД РФ, итоги референдума показали поддержку политического курса президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил главу МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова с успешным проведением конституционной реформы в республике.

"Безусловно, не могу завершить свое вступительное слово без того, чтобы поздравить вас с успешным проведением конституционной реформы. Итоги референдума показали поддержку политического курса Шавката Миромоновича Мирзиёева, и мы обратили внимание на положение нового основного закона, которое направлено на укрепление государственного суверенитета, ограничение вмешательств извне во внутренние дела страны, это в полной мере соответствует нашему видению тех принципов, на которых сейчас объективно формируется новое справедливое, демократичное, многополярное мироустройство", - сказал глава российской дипломатии, открывая в понедельник в Москве переговоры с главой МИД Узбекистана.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум по вопросу внесения поправок в конституцию страны. По данным ЦИК, явка составила 84,5%, а 90,2% участников голосования поддержали изменение основного закона. Новая редакция Конституции Узбекистана вступила в силу с 1 мая.

Одна из основных поправок в конституцию касается продления полномочий президента страны с пяти до семи лет. Сроки действующего главы государства Шавката Мирзиёева будут обнулены, то есть в 2026 году он сможет баллотироваться в третий раз. Кроме того, согласно поправкам, Узбекистан провозглашается социальным государством, также в стране отменяют смертную казнь.