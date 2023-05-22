22 мая, 10:56

Глава района Калужской области ушел в отставку после вождения в нетрезвом виде

Губернатор региона Владислав Шапша также заявлял, что Дмитрия Удалова исключат из партии "Единая Россия"

КАЛУГА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Людиновского района Калужской области Дмитрий Удалов, которого ранее задержали за вождение в нетрезвом состоянии, написал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты Людиновского районного собрания его заявление удовлетворили, сообщил ТАСС в понедельник представитель районной администрации.

"Да, прошло Людиновское районное собрание. Его [Дмитрия Удалова] заявление удовлетворено", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, 19 мая сотрудники ГИБДД задержали главу администрации Людиновского района Дмитрия Удалова за управление автомобилем в нетрезвом виде. Губернатор отметил, что глава райадминистрации сложит полномочия и будет исключен из партии "Единая Россия".

Удалова назначили на должность главы администрации 18 декабря 2020 года по решению Людиновского районного собрания депутатов. 

Теги:
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