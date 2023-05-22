В СБ РФ заявили об обсуждении с Китаем сотрудничества в антитерроре и по линии спецслужб

Согласно заявлению пресс-службы аппарата ведомства, стороны также рассмотрели перспективы совместных усилий в правоохранительной сфере по различным направлениям оперативно-служебной деятельности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представители Москвы и Пекина на прошедших в понедельник консультациях по общественной безопасности, юстиции и правопорядку рассмотрели сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.

Как сообщили по итогам встречи в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ, "подробно обсуждены российско-китайские контакты между надзорными и следственными органами, по линии министерств юстиции, сотрудничество специальных служб, в том числе на антитеррористическом направлении".

"Рассмотрены перспективы совместных усилий в правоохранительной сфере по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. Отдельное внимание уделено планам взаимодействия Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая, а также по линии финансовых разведок. Кроме того, обсуждено взаимодействие Москвы и Пекина по вопросам обеспечения международной информационной безопасности", - говорится в сообщении.