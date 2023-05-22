Песков сообщил, что Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме ОДКБ

По словам представителя Кремля, ОДКБ "имеет авторитет среди" стран-участниц

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает эту организацию эффективной и имеющей потенциал к развитию. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения примет решение о выходе из ОДКБ, если посчитает ее "недееспособной" структурой.

"Что касается заявления премьер-министра Армении, то, безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ", - сказал представитель Кремля.

Песков в целом подчеркнул, что ОДКБ "имеет авторитет среди" стран-участниц. "Это организация, которая ранее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях, и организация, которая, с нашей точки зрения, имеет потенциал к дальнейшему развитию", - сказал пресс-секретарь президента РФ.