Песков подтвердил планы встречи Путина с Лукашенко

Представитель Кремля сообщил, что президенты России и Белоруссии будут иметь возможность пообщаться в Москве, где пройдут мероприятия по линии ЕАЭС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе будут иметь возможность пообщаться в Москве, где пройдут мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в понедельник.

В беседе с журналистами представитель Кремля подтвердил слова Лукашенко о намерении в среду встретиться с Путиным. "Действительно, поскольку намечаются мероприятия в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал Песков.

Ранее Лукашенко, как сообщило агентство БелТА, заявил, что планирует встретиться в среду с российским коллегой, чтобы обсудить и снять имеющиеся проблемы в отношениях Москвы и Минска.

Ранее в МИД РФ говорили о проведении расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая.