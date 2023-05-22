22 мая, 11:08,
обновлено 22 мая, 11:24

Песков заявил, что любые реформы ООН должны приниматься общим консенсусом

Все, что может способствовать повышению эффективности работы организации, чрезвычайно важно, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Любые решения о реформировании ООН должны быть продуктом общего консенсуса. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Реформа ООН - это тема, которая не первый год обсуждается, ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса", - сказал представитель Кремля.

Глава индийского правительства Нарендра Моди заявил в понедельник на открытии саммита Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов о необходимости реформирования ООН, поскольку "голос глобального Юга должен звучать на высоте Совета Безопасности [всемирной организации]". 

Теги:
ИндияРоссияМоди, НарендраПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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