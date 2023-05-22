Песков заявил, что у Путина высокий уровень поддержки среди россиян

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал предложение лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова выдвинуть действующего главу государства на пост президента в 2024 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Предложение лидера "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова выдвинуть Владимира Путина на пост президента в 2024 году подтверждает высокий уровень поддержки главы государства, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, [инициативу] заметили. Это, наверное, еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил нашего государства, и среди населения в целом. Уровень поддержки действительно высокий. Уровень консолидации вокруг президента высокий", - констатировал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Пескова, это имеет значение как для самого президента, так и для всех остальных. Представителю Кремля также задали вопрос, почему рейтинг Путина остается стабильно высоким, несмотря на западную пропаганду.

"Есть определенная степень резистентности у нашего общества к потокам фейков, намеренной лжи и некомпетентных оценок. Действительно, такая резистентность у нас есть. Ну и потом, главным образом наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну, что тоже чрезвычайно важно и для нашего настоящего, и для нашего будущего", - сказал в ответ пресс-секретарь.

С инициативой поддержать на следующих президентских выборах кандидатуру Путина (если он будет принимать в них участие) Миронов обратился к своим коллегам по партии. Выступая на съезде "Справедливой России - За правду" в субботу, он предложил "выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом РФ на предстоящих выборах в 2024 году". Путин пока не объявлял, будет ли участвовать в выборах.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее говорила, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.