Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками, которым не свойственен популизм

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что общими чертами главы российского государства Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они - очень серьезные деятели, которые не прибегают к популизму и занимаются развитием отношений двух стран.

"Путин и Эрдоган - это очень серьезные политические деятели, с огромным политическим опытом, которым не свойственны популистские приемы", - сказал Песков в понедельник журналистам. Он отметил, что "это политики и государственные деятели, которые отвечают за свои слова".

"Главное - они занимаются конкретными, субстантивными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений" Москвы и Анкары, подчеркнул представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что "это важно для народов двух стран". Таким образом Песков ответил на вопрос, в чем заключается особый характер руководителей двух стран.