В "Единой России" зафиксировали DDoS-атаки на сайт предварительного голосования

Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности, сообщили в партии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сайт предварительного голосования партии "Единая Россия" подвергается множественным DDoS-атакам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии.

Предварительное голосование "Единой России" стартовало 22 мая и завершится 28 мая. По его результатам будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах. Итоги голосования планируется подвести 30 мая.

"Единая Россия фиксирует множественные DDoS-атаки на сайт предварительного голосования. Их количество увеличилось с началом процедуры. Все попытки обрушить систему отбиваются с помощью Роскомнадзора, Qrator Labs и инфраструктуры, которую предоставляют партнеры по информационной безопасности. Сайт работает штатно", - говорится в сообщении.

Помимо большого количества IP-адресов из США и Германии, к атакам подключились адреса из Финляндии, отметили в партии.