ЕС и зерновая сделка, Армения и ОДКБ, реформа ООН. Темы брифинга Пескова

Отказ ЕС переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT даже во исполнение зерновой сделки, членство Армении в ОДКБ, а также перспективы реформы ООН стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. У главы государства "череда внутренних встреч", одна из них - с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Идет подготовка к различным мероприятиям, запланированным на этой неделе.

"Действительно, поскольку намечаются мероприятия в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко будет в Москве".

О выдвижении Путина в президенты

Решение партии "Справедливая Россия - За правду" поддержать кандидатуру Путина на президентский пост в 2024 году - это "еще один важный показатель уровня поддержки президента и со стороны политических сил нашего государства, и населения в целом".

Песков, отвечая на вопрос о неизменно высоком рейтинге президента, отметил, что "есть определенная степень резистентности нашего общества к потокам фейков". "И потом все-таки, главным образом, наше общество ориентируется не на страны Запада, а на нашу собственную страну".

Об отказе ЕС подключать Россельхозбанк к SWIFT

"Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия Организации Объединенных Наций и господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша <...>, он сталкивается с неконструктивной позицией некоторых западников".

Позиция ЕС "осложняет выполнение российской части черноморской инициативы", "тем не менее контакты продолжаются".

"Два месяца [на которые продлена сделка] - это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится".

Об Армении и ОДКБ

"ОДКБ - это организация, которая имеет свой авторитет среди государств-членов", она "уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях" и "имеет потенциал".

"Будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями" - в том числе и об их деятельности в рамках ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает ее "недееспособной" структурой.

О реформе ООН

"Реформа ООН - это тема, которая не первый год обсуждается". "Все что может способствовать эффективности работы Организации Объединенных Наций, чрезвычайно важно". "Любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса"

Об отношениях с Турцией

"Путин и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган - это очень серьезные политические деятели", им "не свойственны популистские приемы", они "отвечают за свои слова".

Они "занимаются конкретными субстантивными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений".

О шестидневной рабочей неделе