Володин обсудил межпарламентское сотрудничество со спецпредставителем президента Никарагуа

Председатель Госдумы также поблагодарил Лауреано Ортегой Мурильо за позицию страны в международных организациях

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу со спецпредставителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой Мурильо, стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдумы.

"Вячеслав Володин и Лауреано Ортега Мурильо обсудили расширение сотрудничества России и Никарагуа в рамках парламентского измерения", - говорится в релизе.

В ходе встречи Володин отметил, что динамику отношений задают президенты стран. "Отношения между нашими странами носят особый характер и традиционно строятся на принципах дружбы, взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств. Вызовы только сплачивают. Спасибо за вашу позицию в международных организациях, в Организации Объединенных Наций, где мы выступаем плечом к плечу, вместе занимаем позицию, отстаивая право на справедливый многополярный мир", - подчеркнул Володин, слова которого приведены в сообщении.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо искать новые форматы взаимодействия. Он напомнил, что ранее с председателем Национальной ассамблеи Никарагуа обсуждался вопрос создания между Госдумой и парламентом республики комиссии высокого уровня. "Если мы с вами выйдем на подписание соглашения о создании комиссии высокого уровня, можно будет первое заседание провести в преддверии международной конференции "Россия - Латинская Америка", - предложил Володин и пригласил своего собеседника и делегацию Национальной ассамблеи принять в ней участие. По словам Володина, конференция позволит обсудить многие вопросы, касающиеся развития не только экономических отношений, но и реализации гуманитарных, образовательных программ, инвестиционных проектов. Спецпредставитель президента Никарагуа поблагодарил за приглашение и сообщил, что депутаты Национальной ассамблеи примут участие в конференции.

Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" должна пройти на площадке Госдумы с 29 сентября по 2 октября 2023 года.