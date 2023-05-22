Путин поручит провести обсуждение законопроекта о гуманизации уголовной практики

Глава государства провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым провести обсуждение проекта закона, направленного на гуманизацию нормативной базы и правоприменительной практики по отношению к женщинам и тем, кто совершил преступление впервые.

В понедельник на встрече с главой государства председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев доложил о подготовке проекта закона, "направленного на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести".

"Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации [президента РФ]", - сказал Путин.

По словам Лебедева, "конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность". "И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность", - уточнил он. Руководитель Верховного суда также обратил внимание на то, что в проекте закона содержится норма - "за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, все равно ее не привлекать к уголовной ответственности". По его мнению, у государства достаточно возможностей, чтобы определить, где находится женщина, и предупредить ее "о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности". По оценке Путина, это "вопрос технический". "Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, он постоянно в повестке дня - вопрос о гуманизации нашего законодательства", - отметил президент.

Председатель Верховного суда считает, что "есть еще одна проблема, над которой надо работать". "Должна быть помимо разумных сроков рассмотрения дел еще и ответственность - она и есть - за исполнение судебных решений, чтобы вынесенное судебное решение было исполнено в установленный законом срок, и в случае неустановления, несоблюдения этого срока лица, виновные в этом, должны быть наказаны, иначе теряется смысл эффективности правосудия", - сказал Лебедев.

"И вера в само правосудие, в государство. Это точно, согласен", - поддержал Путин.