22 мая, 11:53

Путин надеется, что судебная система в новых регионах будет формироваться без задержек

Михаил Климентьев/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© Михаил Климентьев/ ТАСС

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев доложил, что судейский корпус для работы на этих территориях может быть сформирован примерно к осени

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что судебная система в новых регионах будет создаваться без отставаний от графика.

На встрече с главой государства в понедельник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев доложил, что судейский корпус для работы на этих территориях может быть сформирован примерно к осени.

"Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации - важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые вы сейчас назвали, работа будет завершена", - отреагировал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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