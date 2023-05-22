Путин надеется, что судебная система в новых регионах будет формироваться без задержек

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев доложил, что судейский корпус для работы на этих территориях может быть сформирован примерно к осени

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что судебная система в новых регионах будет создаваться без отставаний от графика.

На встрече с главой государства в понедельник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев доложил, что судейский корпус для работы на этих территориях может быть сформирован примерно к осени.

"Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации - важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые вы сейчас назвали, работа будет завершена", - отреагировал президент.