Патрушев в Москве провел встречи с коллегами из нескольких стран

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в понедельник в Москве ряд двусторонних встреч с коллегами из Венесуэлы, Кубы, Республики Конго, Намибии и Бенина, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве ряд двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности", - рассказали в пресс-службе СБ РФ.

Как уточняется, Патрушев пообщался с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Феррейрой, министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом, генеральным директором Центрального управления разведки Республики Конго Филиппом Обарой, генеральным директором Центральной разведывательной службы Намибии Беннедиктом Ликандо и генеральным директором Республиканской полиции Бенина Сумаилом Аллаби Йайа.