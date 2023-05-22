Постпредство РФ: Россия готова помочь в урегулировании кризиса в Судане при необходимости

При этом, как отметила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела Судана

ООН, 22 мая. /ТАСС/. Россия в случае необходимости готова оказать содействие в урегулировании кризиса в Судане, при этом Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявила в понедельник заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совбеза ООН.

"Россия, для которой Судан всегда являлся дружественной страной, поддерживает контакты с суданскими сторонами. Если понадобится, если будет такой запрос, мы готовы оказать им содействие, но не будем вмешиваться во внутренние дела страны", - сказала она, отметив, что посольство России в Хартуме, несмотря на серьезные угрозы безопасности, продолжает свою работу.

"Призываем суданские стороны проявить политическую волю и предпринять незамедлительные шаги для окончательного прекращения вооруженного противостояния. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы за столом переговоров, а у суданцев для этого имеется достаточно мудрости и политического опыта", - добавила Евстигнеева.