Более 14,5 тыс. проголосовали в первый день праймериз "Единой России" в ДНР

В списки потенциальных кандидатов вошли почти 1,3 тыс. человек

ТАСС, 22 мая. Более 14,5 тыс. человек проголосовали за кандидатов в депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики в первый день праймериз "Единой России". Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин, слова которого приводит пресс-служба ЕР.

"За кандидатов в депутаты Народного Совета [Донецкой Народной] Республики от "Единой России" проголосовали свыше 14,5 тыс. избирателей, за кандидатов в депутаты муниципальных образований - более 13 тыс. Лидерами первого дня голосования по количеству проголосовавших стали Макеевка, Донецк, Горловка и Шахтерск", - сказал он.

По его словам, в списки потенциальных кандидатов вошли почти 1,3 тыс. человек, среди них - медики, учителя, шахтеры, военнослужащие.

"Единая Россия" в понедельник начала предварительное голосование, в котором впервые примут участие жители новых регионов РФ, а также участники спецоперации. По результатам праймериз будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления и Госдуму по трем одномандатным округам.

По всей стране предварительное голосование пройдет в онлайн-формате, кроме новых регионов, где жители смогут отдать свой голос еще и очно. Решение о смешанном формате проведения праймериз в новых субъектах РФ в партии не поменяли, несмотря на участившиеся обстрелы территорий в начале месяца.