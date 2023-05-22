Посольство РФ посоветовало поучающим Украину экспертам не ссылаться на опыт Карла XII

Им следует подбирать более удачные исторические аналогии, добавили в диппредставительстве

СТОКГОЛЬМ, 22 мая. /ТАСС/. Шведским экспертам, советующим Украине поучиться у короля Карла XII, следует подбирать более удачные исторические аналогии. Так посольство РФ в королевстве прокомментировало статью "Украина может поучиться у Карла XII" в газете Svenska Dagbladet "экономиста и полковника запаса" Нильса Бильдта.

"Возвращаясь к вопросу о том, чему бы Украина могла научиться у Карла XII и фашистской Германии, напоминаем еще раз: их армии были с позором разгромлены нашей несокрушимой страной, - отмечено в комментарии диппредставительства, который размещен в понедельник в его Telegram-канале. - Наш совет: впредь подобным горе-авторам, мыслящим категориями 300-летней давности, необходимо подбирать более удачные исторические примеры".

Шведский автор утверждает, что украинцам следует сосредоточиться на "внезапном и смелом прорыве слабых оборонительных линий". Он посоветовал взять за основу тактику Карла XII в битве при Нарве (1700 год), "когда шведский король пошел в атаку своим 10-тысячным войском против 90-тысячной русской армии". "Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну", - напоминают в посольстве.

Бильдт считает, что ВСУ ни в коем случае нельзя тянуть с контрнаступлением. "У него и пример нашелся: в 1943 году немцы слишком долго выжидали, в результате Красная Армия смогла укрепить свои позиции, и Курская битва Гитлером была проиграна. Здесь, кстати, автор попал в точку: киевский режим, как известно, является ярым последователем нацизма и его приспешников", - напоминают дипломаты.

В заключение в посольстве РФ отметили, что у шведского автора не хватило прозорливости "на историческим примере объяснить, какая незавидная судьба ждет всех тех, кто пытается замахнуться на Россию".