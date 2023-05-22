Бывшего заммэра Мариуполя Бердникова назначили зампредом правительства ДНР

До назначения заммэра Мариуполя Дмитрий Бердников работал первым заместителем председателя правительства Якутии

ТАСС, 22 мая. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил бывшего заместителя главы администрации Мариуполя Дмитрия Бердникова заместителем председателя правительства ДНР.

"Назначить Бердникова Дмитрия Ивановича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - говорится в указе, обнародованном в понедельник в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы властей региона.

Бердников был назначен заместителем главы администрации Мариуполя в ноябре прошлого года. Он занимался вопросами помощи в адаптации нормативно-правовой базы, урегулирования бюджетных процессов, координации восстановительных мероприятий.

До назначения заммэра Мариуполя Бердников работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия), был мэром Иркутска.

16 мая Пушилин назначил первым заместителем председателя правительства ДНР Андрея Черткова, который до этого был министром угля и энергетики республики, вице-премьером ДНР и руководителем аппарата правительства ДНР тогда же был назначен Денис Петкун. Врио главы ДНР освободил от исполнения обязанностей вице-премьеров правительства республики Рустама Мингазова и Дениса Цуканова.