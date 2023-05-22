Пасечник возглавит делегацию ЛНР на ПМЭФ-2023

Врио главы республики отметил, что для ЛНР "бесценен передовой экономический опыт других российских регионов"

ЛУГАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник возглавит делегацию республики на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

"Делегация ЛНР будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, также планирую и сам принять участие, возглавив ее [делегацию]", - сказал он в понедельник корреспонденту ТАСС.

Пасечник отметил, что для республики и крупных предприятий, действующих в ЛНР, "бесценен передовой экономический опыт [других] российских регионов". "Кроме представителей министерств и ведомств в Санкт-Петербург мы везем и ряд руководителей наших производств. Уверен, что встречи и обмен мнениями в рамках форума окажут республике существенную помощь в развитии экономических связей и выведут их на новый уровень", - сообщил он.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. Он пройдет в этом году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент РФ Владимир Путин. В этом году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.