МИД РФ: внутри БРИКС сделаны важные шаги для налаживания взаимодействия против кибератак

Как отметили в ведомстве, делегации стран-участниц договорились координироваться по проблематике международной информационной безопасности в ООН

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Важные шаги по запуску взаимодействия компетентных ведомств БРИКС в нейтрализации последствий кибератак были сделаны на заседании рабочей группы объединения, прошедшем накануне. Об этом заявили в МИД РФ.

"На состоявшемся 16-18 мая в Йоханнесбурге 9-м заседании рабочей группы БРИКС по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сделаны важные шаги для запуска практического взаимодействия компетентных ведомств "пятерки" в целях нейтрализации последствий компьютерных атак", - говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Также делегации стран-участниц договорились координироваться по проблематике международной информационной безопасности в ООН. "Отмечена общность подходов относительно недопустимости милитаризации ИКТ-среды, необходимости строгого соблюдения основополагающих принципов Устава ООН при обеспечении безопасности информационного пространства, включая, прежде всего, суверенное равенство государств", - добавили в министерстве.