Мишустин прибыл с визитом в Китай

Премьер-министр РФ выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума

ШАНХАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник прилетел в Шанхай. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя правительства РФ.

В Шанхае во вторник Мишустин выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

После этого глава кабмина РФ отправится в Пекин. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее выражал надежду, что визит Мишустина и российской делегации еще больше укрепит сотрудничество Москвы и Пекина, обогатит гуманитарные и региональные обмены, а также в целом "придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики".

Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20-22 марта пригласил главу правительства РФ посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР, назначенным ранее в марте. Мишустин принял это приглашение. Также он выразил уверенность, что сможет наладить конструктивный товарищеский диалог с Ли Цяном.