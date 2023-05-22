22 мая, 18:53,
обновлено 22 мая, 18:57

Мишустин прибыл с визитом в Китай

Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр РФ выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума

ШАНХАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник прилетел в Шанхай. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя правительства РФ.

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В Шанхае во вторник Мишустин выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов.

После этого глава кабмина РФ отправится в Пекин. Там у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее выражал надежду, что визит Мишустина и российской делегации еще больше укрепит сотрудничество Москвы и Пекина, обогатит гуманитарные и региональные обмены, а также в целом "придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики".

Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20-22 марта пригласил главу правительства РФ посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР, назначенным ранее в марте. Мишустин принял это приглашение. Также он выразил уверенность, что сможет наладить конструктивный товарищеский диалог с Ли Цяном. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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