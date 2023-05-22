Рябков назвал неадекватными заявления по итогам саммита G7 по ядерным вопросам

По словам замглавы МИД РФ, "они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом" этой встречи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заявления о том, что США, Великобритания и Франция, в отличие от России, якобы проявляют ответственный подход в ядерной сфере, неадекватны и отражают антироссийскую тональность Запада. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий стран "Группы семи" (G7).

"Подобные утверждения неадекватны. Они отражают общую антироссийскую и антикитайскую тональность, ставшую лейтмотивом саммита так называемой Группы семи", - отметил Рябков.

Замминистра обратил внимание, что в ядерных делах Россия неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности.

"Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер", - подчеркнул он. Рябков отметил, что заявляемые Западом цифры зачастую фиктивны либо условны. "В частности, опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями. В результате "за скобками" остается значительный потенциал - более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора, о судьбе которого внешне так сильно пекутся официальные лица в США", - добавил он.

"Данные же по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. А обнародовать можно все что угодно", - указал замминистра.

Как подчеркнул Рябков, западная риторика на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель - "оказание психологического и военно-политического давления на Россию и КНР". "За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны", - констатировал высокопоставленный дипломат.