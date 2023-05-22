Рябков заявил о "декларативном характере" ядерных арсеналов Британии и Франции

Замглавы МИД РФ отметил, что проверить их невозможно, а "обнародовать можно все что угодно"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Размеры ядерных арсеналов Великобритании и Франции носят "чисто декларативный характер" и не проверяемы. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий стран "Группы семи" (G7).

"Данные же по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. А обнародовать можно все что угодно", - отметил Рябков.

Замглавы МИД напомнил, что Британия повышала более чем на треть количественный "потолок" для ядерных боезарядов, отнесясь безразлично к мнению международного сообщества.