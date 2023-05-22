Рябков: призыв G7 о возобновлении ДСНВ не говорит об учете в договоре потенциала НАТО

Замглавы МИД РФ прокомментировал заявления, выпущенные по итогам мероприятий Группы семи

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Призыв стран Группы семи (G7) к России о возобновлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не говорит о необходимости учета в нем совокупного потенциала НАТО. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно заявлений, выпущенных по итогам мероприятий G7.

"Отмечаем, что за призывом Группы семи к возобновлению действия Договора об СНВ и другим шагам в ядерной сфере не просматривается ни малейшей готовности к тому, чтобы в данном контексте учитывался совокупный потенциал НАТО", - указал замминистра.

По словам замминистра, без учета совокупного потенциала НАТО "всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится". "Как говориться, жаль, но такова жизнь. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога и переговоров укрепить собственную безопасность", - говорится в комментарии.

Страны Группы семи 20 мая на саммите в Хиросиме приняли заявление, в котором выразили приверженность полному отказу от ядерного оружия в мире, а также выступили за мирное использование ядерной энергии. За день до этого лидеры стран G7 выпустили отдельное совместное заявление, в котором призвали не допускать "обращения вспять" процесса сокращения ядерных арсеналов, наметившегося после холодной войны. В этом документе они также выступили с критикой России, осудив, в частности, ее решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии и "безответственную ядерную риторику". Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран в ядерной сфере.