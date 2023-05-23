22 мая, 21:09

Рябков назвал цинизмом со стороны США обвинения РФ в срыве договора о запрете химоружия

Замглавы МИД отметил, что Вашингтон подрывает основы международной системы контроля над вооружениями, выйдя из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вашингтон проявил цинизм, обвинив Россию в срыве принятия Конвенции о запрете химического оружия в Гааге на пятой конференции. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова относительно заявлений, выпущенных государственным департаментом США касательно завершившейся в Гааге конференции.

"Обратили внимание на ставшее уже нормой проявление цинизма Вашингтона, с которой Россию обвинили в срыве принятия итогового документа конференции", - говорится в сообщении.

Рябков отметил, что Вашингтон подрывает основы международной системы контроля над вооружениями, выйдя из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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