В Подмосковье пройдет Международная встреча представителей по безопасности

Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза Николай Патрушев

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Высокие представители, курирующие вопросы безопасности, с 23 по 25 мая проведут встречу в Московской области - первую после трехлетнего перерыва.

В частности, в ней примут участие секретари советов безопасности, профильные помощники и советники глав государств, вице-премьеры, руководители силовых структур и спецслужб из разных стран. Форум пройдет под эгидой Совета безопасности РФ. Российскую делегацию возглавит секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Как ожидается, в повестке дня будут вопросы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности.

Основная программа рассчитана на среду и четверг, но первые мероприятия начнутся уже во вторник. При этом накануне конференции Патрушев успел провести двусторонние встречи со своими зарубежными коллегами, прибывавшими на форум. В частности, он отдельно побеседовал с представителями Бенина, Венесуэлы, Кубы, Намибии, Республики Конго.

С коллегой из Китая - членом политбюро ЦК Компартии КНР, секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином - они в понедельник провели консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Конкретный список стран, представители которых соберутся на форум в Подмосковье, пока не озвучивается.

О конференции

Предстоящая международная встреча высоких представителей по безопасности станет уже одиннадцатой. Предыдущие мероприятия проводились в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области, Уфе и дважды в Сочи.

Как подчеркивали в Совбезе РФ, состоявшиеся конференции "подтвердили ценность многосторонних диалоговых механизмов", благодаря которым "в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня".

Юбилейная X встреча состоялась еще до пандемии - в 2019 году в Уфе. До этого форум проходил ежегодно.