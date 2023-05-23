Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Ему было 76 лет

ОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Омской области всех семи созывов Владимир Варнавский умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Ушел из жизни председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас", - написал Хоценко.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что вся жизнь Варнавского была связана с Омской областью. "[Он] прошел путь от ученика фрезеровщика до председателя Законодательного собрания Омской области. Руководил делегацией нашей страны в Конгрессе местных и региональных властей, а также в Палате регионов Совета Европы. Избирался заместителем председателя Совета Федерации", - написал в своем Telegram-канале Шелест.

Варнавский родился в 1947 году в Горьковском районе Омской области, закончил Омский политехнический университет. Он избирался депутатом и председателем регионального заксобрания всех семи созывов. Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Дружбы и орденом Александра Невского.