Мишустин в Шанхае принимает участие в Российско-китайском бизнес-форуме

Премьер-министр РФ выступит на пленарном заседании

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во вторник в конференц-центр в Шанхае на набережной реки Хуанпу для участия в Российско-китайском бизнес-форуме.

Он выступит на пленарном заседании. Также ожидается выступление вице-премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэна.

После пленарного заседания пройдут круглые столы, на которых участники форума обсудят расширение сотрудничества в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и в области цифровизации.

Как отмечается в материалах кабмина РФ, свое участие в форуме подтвердили представители более 15 крупных российских предприятий и главы нескольких регионов.

Утром перед началом форума члены российской делегации, в числе которых вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Сбербанка Герман Греф, а также российские журналисты сдали тест на коронавирус.