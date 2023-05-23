Мишустин заявил, что Россия выстояла перед беспрецедентным санкционным давлением Запада

Премьер-министр отметил продолжение поступательного развития страны

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия, несмотря на санкционное давление Запада, продолжает поступательное развитие, а наращивание связей с Китаем пойдет на пользу экономикам обеих стран, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было - сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан", - сказал Мишустин. "Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие", - подчеркнул он.

В этой связи глава кабмина РФ выразил уверенность, что "углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран".

Мишустин добавил, что России в новых условиях еще предстоит перестроить логистику, обеспечить финансовый и технологический суверенитет, но эта работа уже идет и точно будет доведена до результата.

"Конечно, нашей стране еще предстоит решить ряд важных задач, в том числе связанных с выстраиванием новой логистики, обеспечением финансовой и технологической независимости. И такую работу на системной основе мы уже ведем. Поэтому нет никаких сомнений - все поставленные цели будут достигнуты", - подчеркнул он.