Сенатор от Красноярского края Семенов подал заявление о досрочном сложении полномочий

Этот вопрос в Совфеде рассмотрят в среду

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий в связи с переходом на другое место работы, заявил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Вчера поздно вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий. Причина - переход на другое место работы", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании в среду.

Ранее газета "Ведомости" писала, что Семенов в ближайшие дни сдаст мандат сенатора и перейдет на работу в региональное правительство. По словам двух источников "Ведомостей" близких к руководству края, Семенов станет вице-премьером региона, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве.