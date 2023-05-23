Мишустин заявил о возможном включении взаимного доступа к передовым технологиям РФ и Китая

Премьер-министр России уточнил, что у обеих стран уже есть опыт работы по совместным инициативам в некоторых наукоемких отраслях

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Китай могут обмениваться передовыми технологиями и сотрудничать в сферах производства гражданских беспилотников, оборудования для нефтепереработки и по другим высокотехнологичным проектам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"Направления нашего сотрудничества могут включать не только организацию промышленных производств и предприятий по глубокой переработке сырья, но и обеспечение взаимного доступа к передовым технологиям, продвижение перспективных инновационных решений и, конечно, гармонизацию национальных стандартов и технических требований", - сказал премьер.

В частности, по его словам, "значительный потенциал представляет машиностроение для топливно-энергетического комплекса". "Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - сказал Мишустин. "Другие перспективные направления сотрудничества - судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс", - продолжил он.

Мишустин добавил, что у России и Китая уже есть опыт работы по совместным инициативам в некоторых наукоемких отраслях, например, в области гражданского авиастроения и автопроме. "При реализации высокотехнологичных проектов правительство России готово оказывать предпринимателям двух государств всестороннюю поддержку", - заверил глава кабмина РФ.