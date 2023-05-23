Мишустин видит хороший потенциал для развития кооперации РФ и Китая в сфере IT

Премьер-министр России уточнил, что сейчас уже реализуются двусторонние проекты, которые ориентированы на внедрение цифровых решений в различные сферы жизни людей

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Китай могут развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности, а также создания открытого программного обеспечения и мобильных операционных систем. Такое мнение высказал во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае.

"Уже реализуются двусторонние проекты, которые ориентированы на внедрение цифровых решений в различные сферы жизни людей. В то же время есть хороший потенциал для развития кооперации в части открытого программного обеспечения, мобильных операционных систем, центров обработки данных, информационной безопасности", - сказал Мишустин.

По его словам, сотрудничество двух стран в отрасли информационных технологий и связи находится сегодня на высоком уровне.