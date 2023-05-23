Марочко: украинские ДРГ вдвое чаще стали проникать в зону ответственности группировки "Юг"

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, российские военнослужащие также отмечают увеличение числа небольших маневренных групп ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в два раза чаще стало задействовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для атак в зоне ответственности группировки войск "Юг". Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Противник в зоне ответственности южной группировки войск начал более интенсивно использовать ДРГ <...>. За последние две недели отмечается рост диверсионно-разведывательной деятельности вооруженных формирований Украины. За истекшую неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение", - сказал он.

Марочко сообщил, что кроме активизации деятельности ДРГ противника, российские военнослужащие также отмечают увеличение числа небольших маневренных групп украинских войск, действующих на линии боевого соприкосновения. Солдаты ВСУ передвигаются на внедорожниках и "ведут беспокоящий огонь по нашим позициям".