Медведев прибыл в Лаос, где проведет переговоры с руководством страны

Планируется обсуждение углубления межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также международной проблематики

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает свою рабочую поездку по странам Юго-Восточной Азии. По завершении рабочего визита во Вьетнам российский политик во вторник прибыл в столицу Лаоса Вьентьян, где проведет серию встреч и переговоров с руководством страны.

Как рассказали в секретариате Медведева, по традиции он почтит память советских летчиков, погибших во время войны в Индокитае в период с 1960 по 1973 год, а также возложит цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.

Затем российский политик проведет несколько встреч. Запланирована, в частности, встреча с генеральным секретарем Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. После беседы в узком составе переговоры продолжатся с участием делегаций. По их итогам запланирована церемония подписания документов - совместной декларации председателей партий "Единая Россия" и Народно-революционной партии Лаоса, а также протокол о расширении и углублении межпартийного сотрудничества на 2023-2025 годы.

Кроме того, Медведев встретится с членом Политбюро Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, заместителем премьер-министра - министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом и с членом Политбюро Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, заместителем премьер-министра - министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом.

Сотрудничество стран в разных сферах

Как уточнили в секретариате Медведева, в ходе предстоящих контактов планируется обсудить углубление межпартийных связей как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах (Россия - АСЕАН, МКАПП), торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также международную проблематику, включая вопросы регионального взаимодействия и ситуацию вокруг Украины.

Что касается торгово-экономического сотрудничества РФ и Лаоса, то объем взаимной торговли весьма скромный и не соответствует имеющемуся потенциалу. По данным ФТС России, к 2022 году этот показатель составил $12,9 млн, сократившись более чем на треть по сравнению с 2021 годом. Российский экспорт составил $8,3 млн (-13,2%), российский импорт - $4,6 млн (-57,2%).

Понижательный тренд усиливается и в текущем году. В январе 2023 года двусторонний товарооборот составил $312 млн, просев на 83,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Российский экспорт при этом уменьшился на 43,8%, достигнув $118 тыс., а импорт упал на 88,2% и составил $194 тыс. На фоне такой статистики российская сторона полагает важным обеспечить устойчивость торговых связей и последовательную тенденцию к наращиванию их объема и приветствует настрой Вьентьяна на диверсификацию двусторонних торгово-экономических связей, формирование благоприятной среды для российской инвестиционной деятельности в Лаосе.

На предстоящих переговорах Медведев планирует обсудить вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных в Лаосе с помощью карт "Мир". Кроме того, Россия заинтересована в развитии взаимодействия в области энергетики, а именно - сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, мирного использования атомной энергии, поставок в Лаос хризотилового асбеста.

Что касается гуманитарного сотрудничества, то в этой сфере тесные связи зародились еще в период, когда Советский Союз оказывал бескорыстную помощь в борьбе лаосского народа против колониальной зависимости. Лаосу на регулярной основе предоставляются квоты для обучения студентов и аспирантов в российских вузах. На 2023-2024 учебный год стране выделено 100 стипендий (в 2022-2023 году было 93 квоты). За годы сотрудничества подготовлено более 8 тыс. гражданских специалистов. Динамично развивается межвузовское сотрудничество.

В этом году подписаны меморандумы о взаимопонимании Лаосского национального университета (ЛНУ) с Новосибирским государственным аграрным университетом и Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина.

Кроме того, Россия намерена продолжать поддерживать реализуемые по линии ООН меры содействия социально-экономическому развитию Лаоса.