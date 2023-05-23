Сенатор Валерий Семенов перейдет на должность в исполнительной власти Красноярского края

Предложение по работе поступило члену Совета Федерации от врио губернатора региона Михаила Котюкова

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Законодательного собрания Красноярского края Валерий Семенов, написавший в понедельник заявление о сложении полномочий, перейдет в структуру исполнительной власти региона. О своих планах сам сенатор сообщил ТАСС во вторник.

"Поступило предложение [от врио губернатора региона Михаила Котюкова] перейти на более практическую работу в органы исполнительной власти края. Я в принципе дал согласие. По конкретной должности - я буду в Красноярске, и мы до конца обсудим - но она связана с вопросами организации взаимодействия между федеральными органами власти и государственными органами исполнительной власти края", - сообщил Семенов, добавив, что были и другие предложения от Котюкова.

"Но мы сошлись, где можно быть наиболее полезным", - уточнил он. По словам сенатора, он написал заявление об отставке в понедельник, и уже в среду на заседании верхней палаты российского парламента этот вопрос будет рассмотрен. Семенов отметил, что с врио губернатора края его связывают "давние хорошие рабочие, профессиональные отношения".

62-летний Семенов представляет Законодательное собрание края в Совете Федерации с 2014 года, срок его полномочий истекал в 2026 году. До избрания в Совфед он с 2001 года был депутатом краевого парламента.