Медведев обсудил с заместителем премьера Лаоса сотрудничество по вопросам безопасности

По словам замглавы Совбеза РФ, между странами существуют "давние доверительные отношения"

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в ходе рабочей поездки в Лаос встретился с заместителем премьер-министра - министром общественной безопасности страны Вилаем Лакхамфонгом и обсудил с ним взаимодействие Москвы и Вьентьяна в сфере безопасности.

"Я приветствую вас. Рад нашей встрече, рад познакомиться с вами и обсудить вопросы взаимодействия, в том числе по линии безопасности, по линии советов безопасности, по линии соответствующих ведомств. Тем более что между нашими странами существуют давние доверительные отношения", - сказал Медведев, открывая встречу.

Ранее российский политик возложил корзину цветов к памятнику советским летчикам транспортной авиации, отдавшим свои жизни в Лаосе 1960-1973 годы при оказании помощи братскому лаосскому народу. Этот монумент был открыт в декабре 2022 года, он создан при техническом и финансовом содействии активистов Общества российско-лаосской дружбы известным российским скульптором Виталием Шановым. По замыслу, мемориал служит напоминанием будущим поколениям о необходимости взаимопомощи в противостоянии мировой агрессии и символизирует дружбу между Россией и Лаосом.