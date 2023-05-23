Рогов: российские силы ночью подавили активность ВСУ в районе Орехова Запорожской области

Пилоты ВКС РФ "отработали по врагу с неба", отметил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером и ночью активизировались в районе Орехова в Запорожской области, однако их действия были подавлены артиллерией и воздушными силами российских вооруженных сил. Об этом во вторник сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На вечернюю и ночную активизацию движения вражеской техники в районе Орехова наши воины ответили плотным артиллерийским огнем и работой РСЗО, - написал он в своем Telegram-канале. - А отшлифовали все пилоты ВКС РФ, отработавшие по врагу с неба".

В конце апреля Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ перебрасывают в район Орехова и Гуляйполя три бригады: 46-ю десантно-штурмовую, 116-ю и 118-ю территориальной обороны. Эти бригады перебрасываются в дополнение к уже имеющимся 12 тыс. боевиков в этом районе, добавил он. Позже Рогов сообщил, что киевские силовики интенсифицировали переброску личного состава и техники на запорожское направление в район города Орехов.