23 мая, 06:49,
обновлено 23 мая, 07:05

Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции

Алексей Филиппов/ POOL/ ТАСС
Начальник управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников
© Алексей Филиппов/ POOL/ ТАСС

Подразделение возглавит Максим Травников

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Другим указом Андрей Чоботов освобожден от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, Путин объединил эти две структуры.

Травников родился 1 июля 1974 года в Москве. В 1996 году окончил с отличием международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России по специальности "Публичное право". Работал в МИД, в постпредстве РФ при Совете Европы. Был заместителем министра регионального развития РФ, замминистра юстиции.

В 2018 году перешел на работу в Администрацию президента РФ, где возглавил управление по обеспечению конституционных прав граждан. С 10 октября 2019 года был начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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