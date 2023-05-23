Экс-губернатор Красноярского края может стать депутатом Заксобрания региона

По информации пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия", кандидатура Александра Усса рассматривается президиумом

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может стать депутатом Законодательного собрания региона вместо покинувшего эту должность Николая Креминского. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Александр Викторович Усс может стать депутатом заксобрания как лидер общекраевой части партийного списка на выборах регионального парламента в 2021 году, так как он не использовал возможность стать депутатом, отказавшись от мандата. Его кандидатура рассматривается президиумом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее член Совета Федерации Валерий Семенов сообщил ТАСС, что подал заявление о сложении полномочий с должности сенатора от Законодательного собрания края. Как сообщил ТАСС спикер Заксобрания края Алексей Додатко, представитель Совета Федерации от Заксобрания края выбирается региональным парламентом из числа действующих депутатов.

19 мая депутат Заксобрания края Николай Креминский, избранный по списку "Единой России", сложил свои полномочия. По словам председателя краевого избиркома Алексея Подушкина, постановление Заксобрания края о досрочном прекращении полномочий депутата Креминского в комиссию уже поступило.

В пресс-службе краевого отделения "Единой России" сообщили, что в течение двух недель, начиная с 19 июня, президиум регионального политсовета партии должен принять решение о кандидатуре будущего депутата, затем его кандидатура должна быть согласована президиумом генерального совета "Единой России". "До 1 июня документы должны быть переданы в крайизбирком. В противном случае, по прошествии двух недель мандат депутата законодательного собрания переходит к кандидату, следующему по списку после Николая Креминского по Канской региональной группе", - добавили в пресс-службе.

Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (теперь в составе Сибирского федерального университета). С 1993-го по 1995 год - начальник правового управления администрации Красноярского края, одновременно с этим был членом Совета Федерации первого созыва (1993-1995 годы). В 1995-1997 годах - вице-губернатор края, с 1998-го по 2017 год занимал должность спикера Законодательного собрания региона, в 2017 году был назначен врио губернатора региона, а в сентябре 2018 года избран главой края, занимал этот пост до 20 апреля этого года.