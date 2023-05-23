Захарова прокомментировала слова Шалленберга об неформальном "общении" Вены с Москвой

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Австрия встала на сторону враждебной политики Запада, поэтому у России нет предмета для неформального диалога с ней

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Москве неизвестно о поддержке неформальных каналов общения с властями Австрии. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем", - сказала дипломат. Захарова также отметила, что предмета для неформального диалога Москвы и Вены сейчас нет. "Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета", - добавила официальный представитель МИД России.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена поддерживает неофициальные контакты с Россией.