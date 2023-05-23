Николай Патрушев провел встречи с коллегами из Лаоса, Брунея, Бурунди, с Филиппин

Обсуждались вопросы продовольственной безопасности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также рассмотрена тематика взаимодействия по линии правоохранительных ведомств России и Лаоса

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве серию двусторонних переговоров с иностранными коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщили во вторник в пресс-службе аппарата российского Совбеза, "в беседе с генеральным администратором Службы национальной разведки Бурунди Ильдефонсоном Хабаруремой уделено внимание вопросам продовольственной безопасности".

С заместителем генерального директора Совета национальной безопасности Республики Филиппины Нестором Эрико и заместителем министра при аппарате премьер-министра Государства Бруней-Даруссалам Хаджи Сабту обсуждалась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"На встрече с заместителем министра общественной безопасности Лаоса Конгтхунгом Пхонгвичитой рассмотрена тематика взаимодействия по линии правоохранительных ведомств России и Лаоса", - добавили в Совбезе РФ.