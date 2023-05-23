В СФ сообщили, что сенатор Семенов может стать вице-губернатором Красноярского края

По словам главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, работа Валерия Семенова будет связана с взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти, реализацией всех проектов, планов и нацпроектов на территории региона

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сенатор Валерий Семенов, написавший заявление о досрочном прекращении полномочий, может продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края. Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

На заседании комитета во вторник принято решение поддержать решение о досрочном прекращении полномочий Семенова. Данный вопрос Совфед рассмотрит в среду.

"Валерий Владимирович - очень авторитетный, опытный сенатор. Ему поступило хорошее предложение <...> - продолжить работу в качестве вице-губернатора в правительстве Красноярского края. Его функционал будет связан с взаимодействием с федеральными органами исполнительной власти, реализацией всех проектов, планов, национальных проектов на территории Красноярского края", - сказал Тимченко.

Ранее Семенов сообщил ТАСС, что получил предложение "перейти на более практическую работу в органы исполнительной власти [Красноярского] края".

Семенов представляет в Совфеде законодательный орган Красноярского края. Его полномочия должны были закончиться в сентябре 2026 года.