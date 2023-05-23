Мишустин заявил об укреплении взаимоотношений России и Китая

Премьер-министр отметил, что на российско-китайский форум в Шанхай прибыла большая делегация РФ

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая развивается, оно основано на взаимоуважении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на встрече с представителями российских деловых кругов.

Он отметил, что на российско-китайский форум в Шанхай прибыла большая делегация РФ. "Более 1,2 тыс. человек принимают участие в форуме, это представители большого количества государственных и частных компаний из России, это не может не радовать", - подчеркнул Мишустин.

"Наши взаимоотношения с Китаем крепнут, они давние, братские, построены на исторических корнях, взаимоуважении, дружбе" - подчеркнул он. По словам председателя правительства РФ, сотрудничество стран развивается поступательно, системно.

"Посмотрите на наш взаимный товарооборот, он вырос [в прошлом году почти] до $190 млрд. Я уверен, что в этом году мы достигнем той цифры, которую обозначили наши лидеры - президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, - это $200 млрд. И, конечно, выйдем на другие цифры объема в ближайшем будущем", - обратил внимание Мишустин.

Он продолжил, что взаимное развитие государств является основой для отношений компаний, государственных органов, институтов развития. В числе прочего премьер-министр высоко оценил взаимодействие стран в сфере научно-исследовательских работ, напомнив, что ранее во вторник посетил в Шанхае НИИ нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. Также он отметил сотрудничество России и Китая в сфере энергетики, транспортной отрасли, самолетостроении, сельском хозяйстве.

Гуманитарное и спортивное сотрудничество

Отдельно премьер-министр остановился на теме гуманитарного и спортивного сотрудничества. "Сегодня говорили о новом мероприятии, которое собираемся проводить в Казани в следующем году, - "Игры будущего", киберспорт", - пояснил Мишустин.

"Китайцы любят Россию, поют наши песни, и взаимно мы много знаем о китайской истории. Это не может не катализировать наши добрые отношения", - убежден он. По словам главы кабмина, проведение выставок, Годов Культуры, студенческие обмены являются элементами братского взаимодействия, всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Я уверен, что здесь вы найдете большое количество партнеров, возможности провести плодотворные дискуссии и укрепить наши взаимные отношения с Китаем, повысить экономический, финансовый, промышленный суверенитет как России, так и Китая", - заключил премьер.