Медведев проводит переговоры с президентом Лаоса

Встреча проходит в узком составе

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Народно-революционной партии (ЦК НРП) Лаоса, президентом страны Тхонглуном Сисулитом.

"Я действительно очень рад нашей новой встрече. Мы с вами встречались в разных качествах, и в должности председателя правительства, и сейчас по партийной и государственной линии встречаемся. Сегодня, пользуясь этой возможностью, можем обсудить перспективы российско-лаосского сотрудничества во всех моментах и во всех направлениях, обсудить тот диалог, который существует и по линии правящих партий, и по государственной линии, включая обеспечение безопасности и обороноспособности наших стран", - сказал российский политик на встрече. Он заверил, что российская делегация очень рада быть в Лаосе.

Встреча проходит во вторник в Национальном конгресс-центре в узком составе, а после беседы переговоры продолжатся в расширенном формате. Со стороны РФ в них примет участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, посол РФ в Лаосе Владимир Калинин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и другие.

Лаос на переговорах представляет заместитель премьер-министра Лаоса - министр иностранных дел Салёмсай Коммасит, глава канцелярии ЦК Народно-революционной партии Лаоса Тхонгсалит Мангномек, член ЦК НРП Лаоса, министр планирования и инвестиций Кхамтен Вонгпхоси и другие. Перед началом переговоров Медведев возложил цветы к мемориалу первого лидера НРП Лаоса Кейсона Фомвихана.