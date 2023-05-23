Фальков заявил, что вызовы геополитики потребовали переосмысления приоритетов в науке

По словам главы Минобрнауки, "весь научно-образовательный ландшафт пришел в движение"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новые геополитические вызовы 2022 года потребовали переосмысления сложившихся в российской науке приоритетов и критериев. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил во вторник в своем приветствии на открытии общего собрания членов РАН.

Министр отметил, что 2022 год оказался особым прежде всего из-за этих новых геополитических вызовов.

"Прежние приоритеты, которые казались незыблемыми на протяжении 10-15-20 лет, критерии, показатели, на которые ориентировались исследовательские институты и университеты, коллективы ученых, да и в целом система, как минимум, потребовали переосмысления. Весь научно-образовательный ландшафт, конечно, пришел в движение. Эта пересборка до сих пор не завершилась, она требует совместной осмысленной осторожной вдумчивой работы всех органов публичной власти и в первую очередь, конечно, Российской академии наук", - отметил Фальков.

Из последних достижений министр особо выделил проект нормативного правового акта о научной и научно-технической экспертизе, отметил возрастающую роль РАН в экспертизе. "И понятие экспертизы переосмыслено, и разновидности экспертизы, более четкое определение самого процесса заложено", - добавил Фальков.

Он выразил надежду, что новое отделение РАН в Санкт-Петербурге, созданное распоряжением правительства РФ от 17 мая, повысит эффективность взаимодействия петербургского научного сообщества с университетами и органами госвласти, предприятиями и организациями.