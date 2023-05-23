В праймериз "Единой России" в первый день приняли участие более 800 тыс. человек

Предварительное голосование продлится до 28 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 800 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" в первый день. Об этом сообщил во вторник замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

Предварительное голосование стартовало 22 мая, продлится оно до 28 мая. По результатам определятся кандидаты от партии на сентябрьских выборах. На данный момент число зарегистрированных избирателей на праймериз составляет 2,5 млн человек. Регистрация завершится 26 мая.

"В первом дне предварительного голосования приняли участие более 800 тыс. человек. Средняя явка на основных кампаниях - депутатов заксобраний и городских дум, глав административных центров, довыборах депутатов Госдумы - по итогам первого дня превышает 3%. Активность избирателей наблюдается в каждом из 55 охваченных процедурой регионов", - сказал Перминов.

По словам замсекретаря генсовета, в предварительном голосовании в регионах, где осенью пройдут выборы в заксобрания, средняя явка составляет 3,5%. Лидируют по явке Якутия (6,8%), Бурятия (5%) и Ростовская область (4,7%).

"В 12 регионах, где проходит предварительное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" на выборы депутатов городских дум, средняя явка также составляет 3,5%. Активно голосуют жители Республики Саха (Якутия) - 6,4%, Республики Ингушетия - 4,4%, Свердловской области - 4,3%", - заключил Перминов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Всего в 54 субъектах РФ проведут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.