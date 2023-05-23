Песков: Россия предпринимает усилия, чтобы не допускать вторжения украинских боевиков

Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее "вызывает глубокую обеспокоенность"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кремль глубоко обеспокоен вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область, но заверяет, что предпринимаются необходимые усилия по предотвращению подобного в будущем.

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны", - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это требует от нас больших усилий", - считает представитель Кремля. По его словам, "эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений".

Отвечая на вопрос об этнической принадлежности диверсантов, Песков подчеркнул, что "это украинские боевики, из Украины". "На Украине живет много этнических русских, но все равно [вторгшиеся на территорию РФ диверсанты] являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить", - уверен он. "Наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал оценивать качество пограничной инфраструктуры в Белгородской области. "По защитным характеристикам разных конструкций - это не к нам вопрос, мы не полномочны давать какие-то оценки", - пояснил он.

Представитель Кремля также не стал говорить о продолжительности операции по нейтрализации украинских боевиков. "Я не могу точно сказать информацию, что продолжается [операция], это тема для наших правоохранителей, министерства обороны и федеральной службы безопасности", - объяснил он, добавив, что из Белгородской области "идут доклады" в Кремль о происходящем.

О вторжении диверсантов

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в понедельник зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В первый день атаки пострадали восемь человек, на второй день губернатор сообщил о еще двоих раненых, которые находятся в населенных пунктах, куда зашли боевики. Пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий.

В связи с попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению.

Пункты временного размещения для местных жителей созданы в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе региона.