23 мая, 09:31,
обновлено 23 мая, 10:21
Военная операция на Украине

Песков: новые поставки Киеву не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте

Страны Запада в настоящее время обсуждают передачу Украине истребителей F-16

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Поставки Киеву новых вооружений, включая самолеты, не способны коренным образом изменить ход специальной военной операции, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению [Украины] различными более совершенными системами вооружений и видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты. Но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", - подчеркнул представитель Кремля, комментируя по просьбе журналистов дискуссию вокруг передачи самолетов.

По мнению Пескова, риски от таких действий Запада очевидны. Высказывать предположения о том, в какие сроки могут быть переданы истребители, представитель Кремля не стал. "По срокам - это не нам судить", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

"Виток за витком мы встречаемся с аналогичной ситуацией. Страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт", - констатировал он.

Страны Запада в настоящее время обсуждают передачу Киеву истребителей F-16. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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